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¿Cuánto dura un eclipse total de sol? Así se consiguió alargar en 1973

La umbra lunar atravesará España a más de 1.700 km/h el 12 de agosto de 2026. No esperes perseguirla con tu furgoneta para que dure más, pero en 1973 se pudo hacer con el Concorde.

| etiquetas: astronomía , universo , eclipse
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