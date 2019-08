En torno a cargar el smartphone hay muchas teorías, consejos populares y leyendas urbanas. Que si es mejor desconectar el teléfono de la corriente una vez cargado, que si dejar el cargador enchufado consume mucho... Incluso he llegado a escuchar que hay quien carga el móvil en el trabajo para ahorrar, algo que no tiene demasiado sentido, porque no imaginas el dinero que te cuesta cargar el smartphone.