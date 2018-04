"Cuando tenía 20 años dejé de masturbarme durante un año": El joven que quiso descubrir la abstinencia

"Mi récord es de 13 meses sin masturbarme. No siempre fue fácil mantener el propósito pero, honestamente, mi vida nunca fue mejor." Es increíble cuánto bien me hizo no masturbarme. Dejé de hacerlo durante semanas, a veces meses, varias veces durante la década de mis 20 años. Y no estoy solo. Millones de personas (la mayoría hombres, pero también mujeres) alrededor del mundo se están uniendo a "NoFap", un movimiento que promueve la abstinencia de pornografía y masturbación.