Cuando la selección española jugó contra Cataluña (7-0 en Barcelona)

Es cierto que la relación España – Cataluña no ha sido fácil a lo largo de la historia, pero no es menos cierto que nos encanta inventarnos drama y darle mucho bombo a chuminadas que no deberían pasar de la curiosidad. Pero el caso es que históricamente han ocurrido ciertas cosas que si tuvieran lugar hoy en día arderían las redes y la indignación popular sería máxima. Y los partidos que han jugado la selección española vs la selección catalana son una de ellas.