¿Cuándo la paella es paella y cuándo es arroz con cosas? [+18]

Este –lamentablemente- ya casi fallecido verano, he asistido con divertido estupor a un debate intenso y esencialista sobre lo que es o no es una Paella. He visto mucho talibán de la paella, que suele ser síntoma de ser talibán en muchas otras cosas. Estos debates efervescentes suelen quedar divertidamente atrapados en la burbuja del espacio 2.0 y no trascender más allá de las cuentas de twitter y Facebook de unos cuantos gastro trastornados (entre los que me cuento, por supuesto).