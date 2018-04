Cuando la mascota de Iron Maiden acuchilló a Margaret Thatcher  

Neil Daniels de Iron Maiden dice que la representación de Thatcher fue idea por la banda, en una especie de parodia en su apodo, " The Iron Lady". En Run to the Hills", la biografía oficial de Iron Maiden, se cuenta: "Se representa a Eddie con un cuchillo en cuclillas sobre la figura asesinada de una mujer que observando bien parece ser Margaret Thatcher. A juzgar por la escena, Eddie la había atrapado en el acto imperdonable de arrancar un cartel de Iron Maiden de la pared de la calle, todo un crimen".