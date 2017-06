Cuando leer en la cama era inmoral y "el más terrible peligro"

Un rato de lectura antes de acudir al diario encuentro con Morfeo es lo más normal del mundo en nuestra sociedad. Sin embargo, no siempre fue así. En los no tan lejanos siglos XVIII y XIX esa inocente actividad era considerada todo un escándalo. No solo resultaba peligrosa para la propia integridad física del lector en cuestión (y de sus familiares), sino que, además, era vista como algo contrario a la moral de la época.