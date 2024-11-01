edición general
6 meneos
16 clics
Cuando la hormona de crecimiento deriva en una batalla con la Administración: "Gasto 800 euros al mes en inyecciones para mi hija"

Cuando la hormona de crecimiento deriva en una batalla con la Administración: "Gasto 800 euros al mes en inyecciones para mi hija"

Desde la asociación El Defensor del Paciente, su presidenta Carmen Flores expone En su opinión, "como es caro, se pretende ahorrar y derivar a la privada", al tiempo que muestra molestia y preocupación. "Es inadminisble. Deniegan un porcentaje elevadísimo. Yo les preguntaría [en alusión a los especialistas miembros del comité asesor que en cada Comunidad Autónoma evalúa las solicitudes de tratamiento] si a sus hijos no se los darían", expone.

| etiquetas: hormona , crecimiento , endocrino , crecer , altura , inyección
5 1 0 K 77 actualidad
sin comentarios
5 1 0 K 77 actualidad

menéame