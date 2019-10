... Y cuando Franco levante la cabeza, resoplará de alivio porque su heredero cumplió la promesa que le hizo en plena agonía y España no se ha roto, tiene algún bollo en la carrocería pero no se ha roto. España antes roja que rota y, al final, ni roja ni rota y con separatistas catalanes en las cárceles. Y todo lleno de banderas de España aunque le han quitado el águila -no a todas- con lo bonito que quedaba el animalico.