Profesora abusa de menor de 13 años y tienen hija con el y la absuelven en juicio

"Me hizo un hombre de golpe. Cuando me explicaba las materias, me hacía caricias en la entrepierna, me hablaba al oído para excitarme. Yo no sabia ni cuidarme (usar preservativo). A esa edad tendría que haber estado jugando a la pelota con mis amigos”. Así habla el adolescente que a los 14 años tuvo un hijo con su maestra particular de 23. En el juicio oral, cuando intervino un fiscal de Cámara, la situación judicial de la maestra cambió. El fiscal Oscar Sívori levantó la acusación, pidió la absolución de la docente y consiguió el aval del juez