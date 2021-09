Cuando España2000 no se presentó a las elecciones en 2019 para no perjudicar a Vox

A colación de lo que ha ocurrido hoy en el barrio madrileño de Chueca, donde "seres", me niego a darles humanidad, del partido España2000 se han manifestado al grito de "fuera maricas de nuestros barrios, Sieg Heil, saludos nazis y o"tú no eres español porque no eres blanco" y otras simiescas frases. Creo que es obligatorio recordar que ese partiducho decidió no presentarse a las elecciones generales, y autonómicas en la Comunidad Valenciana, del 28 de Abril de 2019 para que sus votantes se decantasen "por aquellos partidos con posibilidad de obtener escaños que defiendan "la unidad de España, la contención de la inmigración y la defensa de las tradiciones e identidad valenciana"

Y, casualmente, esos lemas son los que llevaban por cabecera cierta partido que entró de pleno con varios escaños en el Congreso de los Diputados.

Enlace a la noticia de El Mundo, para que no se diga.

www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/03/22/5c94b6c0fdddffc4418b45c

Por sus votos los conoceréis ;)