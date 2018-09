¿Cuándo es el equilux 2018? ¿En qué se diferencia del equinoccio?

Es habitual confundir el equinoccio con el equilux; no obstante no son lo mismo. El 23 de septiembre a las 3:54 (hora peninsular) tuvo lugar el equinoccio de otoño 2018. Ese día el Sol sale justo por el punto cardinal este y se oculta justo por el oeste, por lo que el día y noche técnicamente deberían durar lo mismo. De hecho, la palabra equinoccio (del latín, aequinoctium) significa eso: igualdad entre el día y la noche. Sin embargo, en la práctica esto no es así.