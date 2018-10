Cuando la cienciología intentó volver loca a una periodista

¡Por fin una conspiración real! No hay aliens, no hay reptilianos... lo que hay es una 'religión', la Cienciología. - Cooper es una escritora que se formó en psicología y religión comparada en Harvard, lo que la llevó a interesarse en los nuevos movimientos religiosos que surgían en el siglo XX, entre ellos, la Cienciología. Eso fue lo que la llevó a publicar The scandal of Scientology en 1970. Como puedes imaginar, el libro no era especialmente amable con la Cienciología. Paulette Cooper, se convirtió en una una "suppressive person".