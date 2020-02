Cuando Cartier-Bresson retrató a la ‘verdadera’ Marilyn

Dos citas definen la idea que Cartier-Bresson tenía del difícil arte del retrato:“Lo más difícil para mí no es la fotografía de calle, sino el retrato. La diferencia entre un retrato y una foto es que, en el retrato, la persona acepta ser fotografiada. Pero sucede como con el científico y el microscopio. Cuando tú estudias algo, lo observas, no reacciona como cuando no es observado. Y tú tienes que intentarlo, poner tu cámara entre la piel de la persona y su camisa, y eso no es nada fácil, porque entonces le estás robando algo.