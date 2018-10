Cual es la jerga más utilizada en Madrid (Inglés y traducciones del Español)

La jerga más utilizada en Madrid, en la opinión de ciertos habitantes provinientes de otros lugares del mundo, son palabras y expresiones que ellos traducen al inglés , incluso dando indicaciones como:Tigre:toilet,Peluco: watch,Chupa: jacket (especially leather jacket),Birra: beer, Molar: to be cool / to like. As in "como mola!" : "it's so cool!" Or "I like it!",Guay (pronounced wi as in wifi): Awesome,Colega: dude,Canuto/porro: joint (the smoking kind),Garito: bar/club,Chorizo: thief,Echar la pota: to throw up,El curro/currar: the job/to work