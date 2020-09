Soy un usuario de silla de ruedas. En un partido de béisbol, una niña se me acercó y escaló a mis rodillas. Su madre se disculpó, pero le dije que estaba bien, no había problema. Mirando la cara de la chica, me di cuenta de que tenía algún tipo de discapacidad. Su madre me explicó que el abuelo de la niña usaba una silla de ruedas y ella lo echaba de menos. Me di un paseo para llevarla, se rió y lo pasé bien, luego se bajó y volvió con su madre.