¿Cuál fue el primer color en el universo?

El universo comenzó hace 13.800 millones de años con el Big Bang. En su primer momento, era más denso y caluroso de lo que sería de nuevo. El Big Bang a menudo se visualiza como un destello brillante de luz que aparece en un mar de oscuridad, pero esa no es una imagen precisa. El Big Bang no explotó en el espacio vacío. El Big Bang era un espacio en expansión lleno de energía. Al principio, las temperaturas eran tan altas que la luz no existía. El cosmos tuvo que enfriarse por una fracción de segundo antes de que pudieran aparecer los fotones.