¿Cual es el “aislante acústico más barato”?

10 meneos 406 clics

Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

8 anónimos 2 4 compartir:

tecnología karma: 24

En los últimos años gracias a internet hemos asistido a un aumento de las soluciones DIY (“Do It Youself”) del que la acústica no ha sido ajena. Así es habitual que alguien que quiere “insonorizar un poco” una habitación de una vivienda u otro espacio inutilizado de la misma y que no requiere de un aislamiento riguroso.La falta de información fiable lleva a escribir este artículo donde trato de aclarar los fundamentos del aislamiento acústico y responder a esas preguntas, aunque la inmediata que se puede dar sea en el mejor de los casos