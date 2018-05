Un cuadrado mágico con los primeros 144 primos  

Esta magnífica construcción es un cuadrado mágico con los primeros 144 números primos, aunque con dos excepciones: no está el número 2 (el único primo par) y se incluye el número 1 a pesar de que no es primo. Por lo demás, como mandan los cánones de los cuadrados mágicos, cada fila y columna suma el mismo total: 4514. Y también las dos diagonales principales. Texto via www.microsiervos.com/archivo/ciencia/cuadrado-magico-144-primos.html