Cs acusa a ERC y JxCat de bloquear una declaración sobre discapacidad porque aparecía la palabra "nacional"

Desde ERC aclaran a 20minutos que el cambio que plantearon fue "al final del texto" sustituir "reconstrucción de España por reconstrucción social". Añaden, además, que el cambio "no era el mismo" que quería hacer Junts. "No siempre votamos lo mismo" y hacer cambios en las declaraciones institucionales "es la cosa más normal", explican. "Nunca nos vamos a meter con la palabra nacional". El partido añade que "no hubo tiempo de plantear ese cambio" porque Ciudadanos "ya dijo que Junts quería quitar la palabra nacional".