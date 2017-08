La cruel e indignante amenaza de una mujer a su esposo “si no vuelve”

Nareumon Jampasert, de 28 años, ha sido arrestada por la Policía de Tailandia luego de que amenazó con ahorcar a su hijo en un video. “Míralo. No está muerto. No lo he matado todavía. Lo llevaré a que muera en algún lado. Si no vuelves a llevártelo, tendrás que ver lo que pasé después. ¿No respondes tu teléfono?”, expresó la mujer. Pese a las evidencias, la mujer no será procesada.