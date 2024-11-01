¿Cruce o pura raza? Un nuevo estudio indica qué perros tienen más problemas de comportamiento

Los 'doodles' están de moda. Además de no ser una práctica ética, este tipo de cruce entre razas de perros pueden conllevar problemas inesperados. Un perro de diseño es el resultado de cruzar de forma intencional dos perros de raza pura diferentes con el objetivo de combinar determinadas características, como el tamaño, el pelaje o el temperamento. Aunque se trata de una práctica que lleva realizándose siglos, en los últimos años han surgido ejemplos claros que todos conocemos.