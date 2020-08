Crónica de un rastreo imposible en Madrid

Madrid no puede abusar de la responsabilidad individual de sus ciudadanos y después, si esta hace aguas, lamentarse por una inconsciencia generalizada. Si yo hubiese sido positiva, no hubiese podido teletrabajar, hubiese tenido un viaje o simplemente careciese de la información que me da escribir en este medio y leer a enormes compañeras, lo más probable es que hubiese iniciado un brote de forma inconsciente. No dudo que eso esté pasando a diario en esta ciudad por la dejadez de sus representantes. Cinco días sin recibir noticias de Salud Púb