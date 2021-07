Las críticas de Jácome a las enfermeras crispan al colectivo y a su socio de gobierno

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, publicó, a través de las redes sociales, su opinión sobre que la medalla de Galicia de 2021 se concediera a los sanitarios españoles que suministran la inmunidad contra el coronavirus. Un día después de asistir él mismo a la ceremonia, escribía: “Poner una vacuna no requiere una pericia particular, no es cirugía, y quienes ponen las vacunas no son voluntarios, es más, la mayoría cobran horas extras”.