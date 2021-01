Crítica de “Zappa”, documental de Alex Winter

No es la primera vez que se hace un documental sobre ese músico fundamental que fue Frank Zappa (hace solo cuatro años, por ejemplo, se estrenó Eat that Question: Frank Zappa in His Own Words, de Thorsten Schütte), pero sí el primero que cuenta con el apoyo de la familia, que cedió una impresionante cantidad de material de archivo sobre él. Grabó 62 discos en vida y otros 53 fueron editados luego de su fallecimiento. Coqueteó con todas las estéticas y géneros (pop, rock, jazz, música clásica contemporánea / conceptual)