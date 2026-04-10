Cristina Navarro, nueva directora gerente del CNIO para cerrar la crisis por los escándalos de acoso y corrupción

Cristina Navarro es la nueva directora gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El patronato de la institución ha ratificado su candidatura por mayoría absoluta y se convierte así en la primera mujer que ocupa el cargo. Con su designación, el CNIO busca estabilidad tras dos años marcados por denuncias de corrupción, mala gestión y acoso laboral que se saldaron con la destitución de la exdirectora científica, María Blasco, el gerente, Juan Arroyo, y la renuncia de José Manuel Bernabé por un presunto caso de acoso.