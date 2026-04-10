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Cristina Navarro, nueva directora gerente del CNIO para cerrar la crisis por los escándalos de acoso y corrupción

Cristina Navarro, nueva directora gerente del CNIO para cerrar la crisis por los escándalos de acoso y corrupción

Cristina Navarro es la nueva directora gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El patronato de la institución ha ratificado su candidatura por mayoría absoluta y se convierte así en la primera mujer que ocupa el cargo. Con su designación, el CNIO busca estabilidad tras dos años marcados por denuncias de corrupción, mala gestión y acoso laboral que se saldaron con la destitución de la exdirectora científica, María Blasco, el gerente, Juan Arroyo, y la renuncia de José Manuel Bernabé por un presunto caso de acoso.

| etiquetas: cristina navarro , nueva directora , cnio , primera mujer
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3 comentarios
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#3 tierramar
Otro ejemplo de corrupcion PPSOE, existió la corrupcion con gobiernos tanto del PP como del PSOE: www.eldiario.es/sociedad/crisis-cnio-cerro-falso-alto-cargo-denuncia-t La crisis del CNIO se cerró en falso: un alto cargo denuncia una trama de corrupción en torno al exgerente
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Bapho #2 Bapho
Pero viendo de donde vienen, que vigilen un poco.
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menéame