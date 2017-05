Cristina Cifuentes: aprendiz de brujo y un poquito farisea

Primer aviso: informe de la Guardia Civil (la UCO debe ser un colador de filtraciones) acusando a Cifuentes de prevaricación. Pero el juez Eloy Velasco salió al quite: no, a ésta yo no la imputo. Precisamente ella, la firme defensora de que imputación es igual a dimisión inmediata. Por el momento se ha salvado de la imputación, pero se ha convertido en pieza de caza del mismo ambiente cinegético que ella ha contribuido a montar. Cifuentes es ahora víctima de las mismas filtraciones en las que tan a gusto se ha movido en las campañas