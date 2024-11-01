edición general
Por qué los cristianos evangélicos aman a Israel | VICE en HBO [ENG]

Por qué los cristianos evangélicos aman a Israel | VICE en HBO [ENG]  

"La Biblia enseña que Rusia, Irán, Etiopía, Libia, Turquía y otras naciones se presentarán bajo la bandera de la ONU e invadirán Israel en este preciso lugar. ¿Te imaginas miles de tanques en este valle luchando y disparando? ¿Te imaginas aviones a reacción rugiendo en lo alto? La batalla será feroz." La horrible lucha multinacional que describe este predicador es la Batalla de Armagedón, que se supone que ocurrirá aquí mismo, tan pronto como Israel se convierta en un estado completamente judío. Por eso, un grupo de cristianos en Texas...

vicus. #2 vicus.
Aman a Israel y Ayuso, sino daros un paseíto por las iglesias evangélicas y veréis que hablan maravillas de Mierdael y la matabiejos.
sotillo #6 sotillo
#2 Han jodido el Continente de América y vienen a joder Europa
karakol #4 karakol
La Biblia enseña que Rusia, Irán, Etiopía, Libia, Turquía y otras naciones se presentarán bajo la bandera de la ONU e invadirán Israel en este preciso lugar.

Mira que me he leído la Biblia y no recuerdo que apareciera Rusia, Irán o Turquía en ella, y tampoco recuerdo que apareciera la ONU, pero si alguien sabe el teléfono del dealer que le pasa la mierda a esta gente que me lo pase, porfa. Es para un amigo.
Supercinexin #1 Supercinexin
Porque son unos locos hijos de puta peligrosos.
Priorat #3 Priorat
Porque son mala gente.
sotillo #7 sotillo
#3 Pero malos y avariciosos
#5 Kuruñes3.0 *
No creo que sea x ser evangélicos. Más bien suelen ser latinos, muchos ellos de zonas profundas, con su nivel cultural medio asociado.
Aquí os dejo como muestra esta bella balada pro-judía, "En tus tierras bailaré", del Delfín hasta el fin y la Tigresa del Oriente. Canela fina.

youtu.be/TuSSlFZ8cfA?si=8sEXQYJ4Z4NrhlM-
