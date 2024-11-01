Por qué los cristianos evangélicos aman a Israel | VICE en HBO [ENG]  

"La Biblia enseña que Rusia, Irán, Etiopía, Libia, Turquía y otras naciones se presentarán bajo la bandera de la ONU e invadirán Israel en este preciso lugar. ¿Te imaginas miles de tanques en este valle luchando y disparando? ¿Te imaginas aviones a reacción rugiendo en lo alto? La batalla será feroz." La horrible lucha multinacional que describe este predicador es la Batalla de Armagedón, que se supone que ocurrirá aquí mismo, tan pronto como Israel se convierta en un estado completamente judío. Por eso, un grupo de cristianos en Texas...
Mira que me he leído la Biblia y no recuerdo que apareciera Rusia, Irán o Turquía en ella, y tampoco recuerdo que apareciera la ONU, pero si alguien sabe el teléfono del dealer que le pasa la mierda a esta gente que me lo pase, porfa. Es para un amigo.
Aquí os dejo como muestra esta bella balada pro-judía, "En tus tierras bailaré", del Delfín hasta el fin y la Tigresa del Oriente. Canela fina.
youtu.be/TuSSlFZ8cfA?si=8sEXQYJ4Z4NrhlM-