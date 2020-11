La crisis y la pandemia abren la puerta a la generalización (y aceptación) de la FP

(...) Por eso, treinta años después de colgar los libros, vuelve a los estudios, en este caso a cursar un Grado Superior de Formación Profesional en Transporte y Logística, en la modalidad online, en un colegio privado. "Tengo que reciclarme, formarme y cambiar de profesión por la pandemia. La hostelería no tiene futuro y yo tengo que mejorar. Todavía me quedan muchos años que cotizar para poder jubilarme y a mis 53 años vuelvo a estudiar. No me queda más remedio que gastar mis ahorros en formarme para poder trabajar. (...) "