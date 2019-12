Crisis de nervios española en el Parlamento europeo [FR]

Una parte de la adminstración y la Comisión, formada por funcionarios nombrados por Madrid, abogaba por que la sentencia se estudiara detenidamente, mucho tiempo, antes de que servicio legal tomara una posición y aplicar la misma. David Sassoli no lo creía así y cuando la española Iratxe García, presidenta del grupo socialista, se dio cuenta que Sassoli no va a cambiar de opinión, perdió el control de sus nervios y empezó a gritar: "No puede hacer eso a España, ¿es Ud. consciente de lo que va a hacer?". Furiosa, arrojó sus archivos al suelo.