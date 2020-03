Creo que me he contagiado de coronavirus, pero la sanidad catalana no me quiere hacer las pruebas

Lo único que tomaron en cuenta fue la de si yo había estado en China, Corea o Italia. Pero que he pasado por ocho terminales de aeropuerto: Barcelona (T1 y T2), Londres (Gatwick y Luton), Tirana, Tel-Aviv, Estambul y Bilbao. He estado cenando en un restaurante coreano con gente de Seúl. He compartido vuelo y aseos con personas de Bérgamo, así como sala de espera con un grupo de Milán. Según mis cálculos (y sin ser yo epidemiólogo), solamente me ha faltado chupar murciélagos.