El crecimiento ilimitado nos llevará al colapso  

Nuestros políticos no están de acuerdo en muchas cosas, pero la mayoría coinciden en que el crecimiento es siempre deseable. Crezcamos más, nos dicen, y habrá más para repartir. Nuestro invitado esta semana en Downstream no podría estar más en desacuerdo. El profesor Jason Hickel sostiene que la búsqueda ciega del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no solo es algo negativo, sino que está llevando a la humanidad hacia una catástrofe.
No se puede crecer de forma indefinida sin aportar recursos infinitos.
Lo contrario es como decir que existe un número natural tan grande que no puede haber uno superior. ¿Cuál es ese número?
La economía no es otra cosa que numeritos. El dinero mide algo tan subjetivo como el valor de productos y servicios. El PIB no tiene una relación directa con la cantidad de recursos consumidos.
El PIB per capita anual de 1970 era de 600€ y con eso el trabajador medio podía…
No. No lo es.
Salvo que hagas trampas midiéndolo
Puedes incluso cada vez consumir menos recursos y producir menos productos y servicios y aun así seguir teniendo numeritos cada vez mas grandes (PIB) porque la unidad de medida cada vez es mas pequeña.
Lo contrario es como decir que existe un número natural tan grande que no puede haber uno superior
Símil erróneo. No se parece en nada a eso.
Estas diciendo que todo es inagotable ?
La economía no es otra cosa que numeritos
De eso nada.
Los "numeritos" solo son herramientas.
El dinero mide algo tan subjetivo como el valor de productos y
… » ver todo el comentario
Antes o después nos vamos a pegar una hostia de aúpa si no nos mata el cambio climático o la invasión rusa antes.
Cuando la realidad es que existen recursos que son ilimitados (fuentes renovables de energía) y mucha riqueza no viene de explotar materias primas, sino de la fuerza laboral.
Es más, cada vez consumimos menos electricidad. YA ESTAMOS DECRECIENDO:
Y lo de que ya estamos decreciendo, puede ser verdad si miras un indicador (consumo eléctrico) en un país o región concreta, pero vete a los totales y resulta que es todo lo contrario.
El crecimiento infinito es imposible! Los recursos con los que cuentas son finitos. Como cojones va a haber crecimiento ilimitado cuando tus recursos no lo son?
La unica manera de emular un crecimiento infinito, es cobrar mas por lo mismo, dando menos. Y aun asi,
Que hara el mega rico de turno cuando ya tenga todo el dinero, empresas y recursos de la humanidad? Quien coño le comprara nada, cuando sea la unica persona que tenga dinero y empresas?
Sólo hay que hacer simples cuentas para saber que esto no cuadra. Lo increíble es que gente que ponemos a dirigir el planeta hagan caso omiso de obviedades.
Edit: espera esto alomejor también es crecer. Mierda!