edición general
24 meneos
31 clics
El crecimiento ilimitado nos llevará al colapso

El crecimiento ilimitado nos llevará al colapso  

Nuestros políticos no están de acuerdo en muchas cosas, pero la mayoría coinciden en que el crecimiento es siempre deseable. Crezcamos más, nos dicen, y habrá más para repartir. Nuestro invitado esta semana en Downstream no podría estar más en desacuerdo. El profesor Jason Hickel sostiene que la búsqueda ciega del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no solo es algo negativo, sino que está llevando a la humanidad hacia una catástrofe.

| etiquetas: crecimiento , decrecimiento , colapso , pib , novara
20 4 1 K 242 politica
18 comentarios
20 4 1 K 242 politica
cocolisto #4 cocolisto
Viendo el mundo en todas sus variables de ecosistema, contaminación, guerras, pobrezas, escasez de agua... de alguna manera ya estamos en colapso.
3 K 61
#1 chavi
Pues claro. Es una ley física.
No se puede crecer de forma indefinida sin aportar recursos infinitos.
2 K 42
#13 ddomingo *
#1 Para nada es una ley física. El crecimiento económico continuo es totalmente posible.

Lo contrario es como decir que existe un número natural tan grande que no puede haber uno superior. ¿Cuál es ese número?

La economía no es otra cosa que numeritos. El dinero mide algo tan subjetivo como el valor de productos y servicios. El PIB no tiene una relación directa con la cantidad de recursos consumidos.

El PIB per capita anual de 1970 era de 600€ y con eso el trabajador medio podía…   » ver todo el comentario
0 K 10
#14 chavi
#13 El crecimiento económico continuo es totalmente posible.
No. No lo es.
Salvo que hagas trampas midiéndolo
0 K 13
#15 ddomingo
#14 Ahí voy. ¿Qué es la inflación?
0 K 10
#17 chavi *
#15 La pérdida de poder adquisitivo de la unidad monetaria, por las razones que sean.
0 K 13
#18 ddomingo
#17 A eso voy con el crecimiento económico. Si la unidad con la que lo mides cada vez vale menos es muy fácil hacer que el numerito siempre crezca aun cuando ni siquiera aumente el valor de los productos y servicios producidos. Son numeritos en un excel.

Puedes incluso cada vez consumir menos recursos y producir menos productos y servicios y aun así seguir teniendo numeritos cada vez mas grandes (PIB) porque la unidad de medida cada vez es mas pequeña.
0 K 10
#16 chavi
#13 #13 El crecimiento económico continuo es totalmente posible.
No. No lo es.
Salvo que hagas trampas midiéndolo

Lo contrario es como decir que existe un número natural tan grande que no puede haber uno superior
Símil erróneo. No se parece en nada a eso.
Estas diciendo que todo es inagotable ?

La economía no es otra cosa que numeritos
De eso nada.
Los "numeritos" solo son herramientas.

El dinero mide algo tan subjetivo como el valor de productos y

…   » ver todo el comentario
0 K 13
Gry #8 Gry
Relacionada: www.meneame.net/story/historico-informe-the-limits-to-growth-vuelve-se

Antes o después nos vamos a pegar una hostia de aúpa si no nos mata el cambio climático o la invasión rusa antes. :-P
1 K 29
angelitoMagno #7 angelitoMagno *
Nada, muchos siguen con su mentalidad del siglo XX según la cual el sistema no hace más que consumir recursos limitado para intentar generar beneficios ilimitados.

Cuando la realidad es que existen recursos que son ilimitados (fuentes renovables de energía) y mucha riqueza no viene de explotar materias primas, sino de la fuerza laboral.

Es más, cada vez consumimos menos electricidad. YA ESTAMOS DECRECIENDO:
 media
1 K 26
#9 sarri
#7 Que haya recursos "ilimitados" como el sol no significa que no necesitemos de materiales finitos para poder aprovecharlos. De la riqueza de la fuerza laboral es como aquello de que "Europa sigue creciendo pero consume menos o ya no contamina tanto", cosa que no está tan clara cuándo se tienen en cuenta que hemos externalizado parte de nuestro consumo. También se supone que la aparición de nuevas formas de energía más limpias reemplazará a las anteriores, y hasta ahora siempre se han añadido al mix y palante.

Y lo de que ya estamos decreciendo, puede ser verdad si miras un indicador (consumo eléctrico) en un país o región concreta, pero vete a los totales y resulta que es todo lo contrario.  media
1 K 25
angelitoMagno #10 angelitoMagno
#9 Interesante que el aumento del consumo energético venga de Asia. Quizás entonces no estemos equivocando en centrar todo el discurso en que es occidente quien debe "decrecer", cuando el problema parece estar en otro continente.
0 K 16
#12 sarri
#10 Quien te crees que compra lo que se fabrica en Asia? Si vas a salir con "China contamina más que cualquier otro país" puedes buscar datos por habitante (y entonces igual miramos a otros más aliados) o implantación de renovables para ponerlo en contexto
1 K 25
shake-it #6 shake-it
Disfrutemos de lo poquito que nos queda
0 K 20
#2 dreamgame
Pues claro!
El crecimiento infinito es imposible! Los recursos con los que cuentas son finitos. Como cojones va a haber crecimiento ilimitado cuando tus recursos no lo son?
La unica manera de emular un crecimiento infinito, es cobrar mas por lo mismo, dando menos. Y aun asi,
Que hara el mega rico de turno cuando ya tenga todo el dinero, empresas y recursos de la humanidad? Quien coño le comprara nada, cuando sea la unica persona que tenga dinero y empresas?
1 K 18
OCLuis #3 OCLuis
Bueno, a quien llevará al colapso será a la tierra, a los ecosistemas que dependen de ella y a todos los animales que dependen de esos ecosistemas. A nosotros solo nos queda desaparecer entre décadas y siglos de guerras y de luchas por los recursos, puesto que no sabemos ni queremos adoptar otra forma de subsistencia que no sea matarnos a trabajar para producir ricos y super ricos que nos hagan trabajar más aún para ser más ricos y más super ricos.
0 K 13
Malinke #11 Malinke
Crecimiento ilimitado y colapso van de la mano.
Sólo hay que hacer simples cuentas para saber que esto no cuadra. Lo increíble es que gente que ponemos a dirigir el planeta hagan caso omiso de obviedades.
0 K 11
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Ministerio del decrecimiento ya!

Edit: espera esto alomejor también es crecer. Mierda! :wall:
0 K 9

menéame