Crean el primer huevo de laboratorio sin necesidad de una gallina

Los alimentos que no son de origen animal están en auge por el crecimiento del veganismo y de empresas como Beyond Meat, que han desarrollado carne en un laboratorio imitando el sabor de un tradicional filete de ternera. Sin embargo, esta vez la revolución ha llegado al huevo. Con el nombre de Un huevo sin pollo, el proyecto de la diseñadora Annie Larkins ha conseguido crear un huevo artificial que no necesita de una gallina para venir al mundo.