Crean una colección de audiolibros narrados por Javier Cárdenas

El mercado de los audiolibros se encuentra en plena expansión y los emprendedores españoles se han lanzado a su conquista. El último en entrar en el sector ha sido el periodista Javier Cárdenas, quien ha fundado la start up AUDIOLIBROS MAL, una empresa que vende clásicos de la literatura leídos por él mismo en su particular estilo. "La parte mala de estos audiolibros es que Cárdenas se come la mitad de las palabras y no se entiende nada. La buena, que en diez minutos ya te has escuchado un libro de 3000 páginas" opina uno de los clientes.