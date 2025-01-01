edición general
Crean una aplicación para los que sueñan con asistir a bodas de desconocidos

La app 'Invitin' está diseñada precisamente para esto: ofrece a los novios la posibilidad de vender entradas para su boda a los precios que ellos elijan, y que suelen ir de los 120 a 500 euros por persona; lo único que los usuarios deben hacer es cumplir el código de vestimenta y estar dispuestos a pagar el precio. "La experiencia del matrimonio, reinventada para ser accesible y financiada", es el lema con el que se presenta la app. Su fundadora, Katia Lekarsi, revela que ya más de 1.500 parejas en Francia han usado la plataforma.

antesdarle #2 antesdarle
Normalmente si vas a una boda que no conoces a nadie es para autoinvitarte, beber todo lo que puedas e irte :troll:
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
que fue de aquel meteorito que iba a caer?
mis_cojones_33 #3 mis_cojones_33
#1 en cuanto confirmen la fecha, tus mejores entradas en ticket máster con zona VIP y primeras vistas.
