Los creadores de Sailor Moon, One Piece y Attack on Titan ilustran el libro oficial de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Los Juegos Olímpicos cada vez están más cerda y este 13 de julio KADOKAWA lanzó el “Programa Olímpico Oficial de Tokyo 2020”. Este libro contiene ilustraciones dibujadas por Yoshikazu Yasuhiko (MOBILE SUIT GUNDAM THE ORIGIN), Naoko Takeuchi (Sailor Moon) , Eiichiro Oda (One Piece) y Hajime Isayama (Attack on Titan). Las ilustraciones que fueron realizadas se inspiraron en las nuevas disciplinas que debutarán en los Juegos Olímpicos de Tokyo Yasuhiko dibujando una imagen inspirada en el surf, Takeuchi en el skateboarding, Oda en el karate [...]