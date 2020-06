El creador de Hey y Basecamp, contra Apple y su gestión de la tienda: 'son como mafiosos'

La empresa de Cupertino está amenazando a HEY con eliminarla de la App Store si no ofrecen una suscripción como parte de la aplicación móvil. Apple quiere llevarse su comisión y el fundador de Basecamp, David Heinemeier, ha indicado que no tiene intención de pagar y que en Apple son unos gánsters. Heinemeier afirma que "no existe ni la más maldita posibilidad de que vayamos a pagar el rescate de Apple. Yo mismo quemaré esta casa hasta sus cimientos antes de permitir que gánsters como estos la conviertan en un botín."