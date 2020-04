COVID y el trabajo

¿Cómo te puede afectar en tu trabajo el COVID19? En estas semanas estamos viendo algunas prácticas sorprendentes e ilegítimas por parte de los empresarios, que se repiten una y otra vez, unas veces por desconocimiento y otras por costumbre. Repasamos el "cógete vacaciones y ya veremos", "Vete para casa y ya lo recuperaras…", "Mañana último día que se te acaba el contrato", "Me han hecho un ERTE ¿Voy a seguir cobrando?", "Me han despedido/sancionado. ¿Pero no estaban prohibidos los despidos?". Preguntas con respuesta