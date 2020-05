iEl 70% de los fallecidos han sido sacrificados en el altar de los enanos para que los hospitales y UCIs no colapsaran, de manera que sólo –¿sólo?– murieran 10.000 personas, en hospitales y UCIs recortadas. La selva es más benigna. En la selva no mueren en un par de meses tantos individuos de una especie devorada por los enanos de esa especie. ¿Cómo es posible que ahora mismo no estemos haciendo cola en el Tribunal de La Haya?