COVID-19, ¿Neumonía o trombosis? (ENG)

La razón de la letalidad del coronavirus es un problema cardíaco, no los pulmones, dice un médico italiano El Dr. Sandro Giannini dice que la causa de la gravedad en pacientes con coronavirus se debe a un problema cardiovascular, no respiratorio La ventilación no sería útil en tales casos, por lo que recomienda medicamentos antiinflamatorios. Italia ahora está usando antiinflamatorios, lo que resultó en la disminución de los casos, afirma El coronavirus se está convirtiendo en una enfermedad que se trata en el hogar, dice el doctor Giannini