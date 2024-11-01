El coste del apagón: la factura ciudadana se dispara hasta los 1.500 millones y consolida la dependencia del ‘fracking’ estadounidense

Un informe de la red ‘Gas No Es Solución’ alerta de un repunte del 16% en las emisiones del sistema eléctrico durante 2025 y denuncia el sobredimensionamiento de las infraestructuras gasistas en España. La sombra del gran apagón del pasado 28 de abril de 2025 sigue proyectándose sobre la factura energética y el medio ambiente en España. Lejos de avanzar de forma decidida hacia la descarbonización, el sistema energético estatal ha profundizado su adicción a los combustibles fósiles, encareciendo los costes para los consumidores...