El coste del apagón: la factura ciudadana se dispara hasta los 1.500 millones y consolida la dependencia del ‘fracking’ estadounidense

Un informe de la red ‘Gas No Es Solución’ alerta de un repunte del 16% en las emisiones del sistema eléctrico durante 2025 y denuncia el sobredimensionamiento de las infraestructuras gasistas en España. La sombra del gran apagón del pasado 28 de abril de 2025 sigue proyectándose sobre la factura energética y el medio ambiente en España. Lejos de avanzar de forma decidida hacia la descarbonización, el sistema energético estatal ha profundizado su adicción a los combustibles fósiles, encareciendo los costes para los consumidores...
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Con ese nombre seguro que rezuma neutralidad y falta de sesgo (por muy de renovables que parece que vaya el nombre). Y viendo quien lo manda ...
Yo tan solo soy quien la envía, mi no me metas en tus manías
- un repunte del 16% en las emisiones del sistema eléctrico
- sobrecostes para los consumidores que oscilan entre los 422 y los 1.500 millones de euros
Por lo pronto la ausencia de neutralidad y un sesgo bien pronunciado, lo podemos ver en ti.