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El coste del apagón: la factura ciudadana se dispara hasta los 1.500 millones y consolida la dependencia del ‘fracking’ estadounidense

El coste del apagón: la factura ciudadana se dispara hasta los 1.500 millones y consolida la dependencia del ‘fracking’ estadounidense

Un informe de la red ‘Gas No Es Solución’ alerta de un repunte del 16% en las emisiones del sistema eléctrico durante 2025 y denuncia el sobredimensionamiento de las infraestructuras gasistas en España. La sombra del gran apagón del pasado 28 de abril de 2025 sigue proyectándose sobre la factura energética y el medio ambiente en España. Lejos de avanzar de forma decidida hacia la descarbonización, el sistema energético estatal ha profundizado su adicción a los combustibles fósiles, encareciendo los costes para los consumidores...

| etiquetas: apagón , generación eléctrica , gas , factura eléctrica , fracking
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3 comentarios
3 1 0 K 52 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Un informe de la red ‘Gas No Es Solución’

Con ese nombre seguro que rezuma neutralidad y falta de sesgo (por muy de renovables que parece que vaya el nombre). Y viendo quien lo manda ...
1 K 8
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Con ese nombre y siendo ecologistas serán los más interesados en impulsar las renovables y criticar la dependencia del gas extranjero, así, como idea loca que en tu cabecita no tiene cabida.

Yo tan solo soy quien la envía, mi no me metas en tus manías :tinfoil:
1 K 31
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 Bonito ad hominem (doble para mas inri)... pero te estan dando datos:
- un repunte del 16% en las emisiones del sistema eléctrico
- sobrecostes para los consumidores que oscilan entre los 422 y los 1.500 millones de euros

Por lo pronto la ausencia de neutralidad y un sesgo bien pronunciado, lo podemos ver en ti.
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menéame