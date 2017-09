Costas Lapavitsas: “Si Podemos no radicaliza su programa, será destruido como Syriza”

Hablamos con el ex diputado de Syriza Costas Lapavitsas, que dimitió de su cargo después de que Tsipras aceptara el tercer memorándum de rescate.El economista griego Costas Lapavitsas (1961), profesor en la School of Oriental and African Studies of London (SOAS), dimitió como diputado de Syriza cuando Alexis Tsipras aceptó el tercer memorándum de rescate y cedió ante la Troika.