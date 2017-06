Las cosas de 'La cosa': el universo expandido y mutante del clásico de John Carpenter

Hoy pocos se atreven a rechistarle a 'La cosa', una de las cimas del cine de terror de los ochenta y clásico indiscutible de la filmografía de John Carpenter, no precisamente falta de películas memorables. En su día, sin embargo, no tuvo tanta suerte. El paso de los años y su reivindicación por fans y artistas que se han visto influidos por el trabajo de Carpenter y el creador del monstruo, Rob Bottin, no ha dejado de crecer y generar nuevos productos, de videojuegos a comics.