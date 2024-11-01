Los cosacos en el siglo XX: a caballo entre dos mundos

El caso de los cosacos en la Guerra Civil Rusa, el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial es la historia de la polarización de un pueblo ya de por sí bastante heterogeneo. Se tiende a reincidir en la idea errónea de que los cosacos dicho así, en general) se unieron a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial por su aversión al régimen soviético. Esta afirmación simplifica de forma falaz una situación muy compleja que hunde sus raíces en el siglo XIX.