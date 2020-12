Al Corte Inglés no le gusta el libro vasco

Hoy he pasado por el primer piso donde están están los libros más importantes. Allí están las novedades, los best sellers y los libros de referencia españoles. No había ni uno sobre tema vasco o de autor vasco. Ni uno. Si, en una esquina uno de Arguiñano con sus recetas, pero no un libro con una historia por detrás y no de recetas. Y eso que dicha librería, que es una buena librería, está en el mismo centro de la Gran Vía de Bilbao. El Corte inglés maltrata al libro vasco. Lo tiene de tapadillo en una columna casi como una curiosidad.