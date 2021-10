La corrupción persigue al PP

La sentencia deja claro que no es ninguna acción personal, sino que afecta de lleno al PP como organización, y Casado no puede esconderse en el argumento de que son cosas del pasado. Es absolutamente incoherente que cuando conviene –por ejemplo, en la pasada convención– Casado se presente como heredero del PP de Aznar y Rajoy, pero no quiera asumir responsabilidad alguna cuando se trata de casos de corrupción, aunque sean del pasado. Mientras no lo haga, la corrupción perseguirá al PP.