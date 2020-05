De correr el Tour a llevar a pacientes a Ifema en su ambulancia: la carrera por la vida de Roberto

Todavía hoy no se puede olvidar de lo que le dijo aquel anciano, con los ojos vidriosos, cuando le sostenía los hombros al bajar de la ambulancia: “Hijo, ¿a dónde me has traído? Yo de aquí ya no salgo”. Para muchos enfermos, muertos de miedo, Roberto Torres era la última persona a la que veían antes de entrar en Ifema. En otra vida, este conductor de ambulancias se había enfrentado a un Tour, a un Giro y había corrido nueve veces la Vuelta Ciclista a España.