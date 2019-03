El correo de Terra y otros que nos abandonaron para no volver

Hay servicios de Internet que pasaron por nuestras vidas y que ahora ya no existen. Son humo. Muchos de ellos marcaron toda una época, fueron un auténtico hito o revolución en su momento. Otros... no tanto. Pero todos forman parte de la increíblemente veloz historia de Internet y las diferentes tecnologías que conocemos hasta hoy. Las empresas de Internet aparecen y desaparecen con frecuencia, y si algo nos ha demostrado la era dos punto cero es que no existe ningún gigante lo suficientemente grande como para no caer.