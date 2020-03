Coronavirus. Según lo previsto

Importante como es el CoVid-19, no parece más importante que muchos otros problemas que comprometen el futuro inmediato y a más largo plazo de la Humanidad. Por ejemplo hasta ahora no se ha dado una respuesta adecuada a la crisis climática, que pone en peligro a toda la Humanidad, pero con el coronavirus se han podido disminuir radicalmente las emisiones de CO2 en cuestión de pocos días. No es de esperar que el CoVid-19 mate más que a unos cuantos miles de personas, mientras que la contaminación atmosférica mata a 8 millones de personas al año.