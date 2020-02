Lo que los hombres necesitan saber ahora: Parece que este virus podría reducir/destruir la fertilidad de los hombres, incluso si no tienen más que síntomas leves. (También daña los riñones.) Esto significaría que es crucial que la gente haga todo lo posible para no contagiarse, incluso si todos los medios de comunicación intentan sugerir que no es peor que la gripe, o un resfriado leve...